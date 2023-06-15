Эксклюзив 15 июня 2023, 10:34 Балконы загорелись в одном из домов на юго-западе Москвы МЧС: балкон загорелся на 6-м этаже дома на юге-западе Москвы РИА «Новости»

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Утром 15 июня пожар произошел в одном из домов Москвы в Соловьином проезде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Все произошло в доме № 14. В пресс-службе МЧС отметили, что открытое горение в здании уже ликвидировали.

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«Происходило загорание на балконе шестого этажа, открытое горение ликвидировано», — рассказал представитель ведомства.

По его словам, что именно там горело, пока не ясно. Информации о пострадавших тоже нет. Источник «360» в экстренных службах уточнил, что во время случившегося с балконов шел густой черный дым. Трех человек с верхних этажей спасли.

По его данным, пожар случился на балконе трехкомнатной квартиры на шестом этаже. Обшивка балкона седьмого этажа получила повреждения, но огонь не перекинулся туда. Пламя удалось потушить на шестом этаже на площади в восемь квадратных метров. Также ЧП случилось 15 июня и в общежитии на улице Ивана Франко в Кунцеве.

«Там происходило возгорание личных вещей на площади в два квадратных метра. Ликвидировано, без пострадавших», — сообщил сотрудник столичного главка МЧС.

Источник «360» добавил, что все случилось на втором этаже. Людей оттуда эвакуировали. Все подробности произошедшего уточняются.