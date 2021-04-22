Балконы сгорели на трех этажах в пятиэтажке в Санкт-Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Огнем охвачено три этажа.

В жилом доме на улице Софийской загорелись балконы на третьем, четвертом и пятом этажах, сообщили в пресс-службе МЧС.

«На улице Софийская горят балконы с третьего по пятый этажи. Здание пятиэтажное», — рассказал источник РИА «Новости» в экстренных службах.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило 22 апреля в 10:37. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен повышенный номер сложности. Через полчаса ранг был снижен, в 11:11 пожар локализовали.

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«В двухкомнатной квартире выгорели: комната площадью 30 квадратных метров и коридор пять квадратных метров. Из квартиры эвакуированы два человека», — добавили в ведомстве.

Пожар тушили 48 человек с помощью 11 единиц техники. Причины пожара пока не установлены.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на «Невской мануфактуре». Огонь тушили с 12 апреля, полностью ликвидировать его удалось на пятый день. В пожаре погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий.