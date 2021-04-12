Балконная рама рухнула с 8 этажа на припаркованную машину в Казани

В интернете появилось видео, на котором запечатлено происшествие в Советском районе столицы Татарстана. Там на автомобиль упала балконная рама.

Как сообщает inkazan.ru, рама упала со здания на улице Камалеева 8. На записи видно, что, когда монтажниками устанавливали в квартире на восьмом этаже панорамные балконные рамы, одна из них в какой-то рухнула вниз. Внизу были припаркованы машины. При падении на одну из машин рама разбила лобовое стекло и помяла капот.