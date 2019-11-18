Балкон жилого дома рухнул в Астрахани. Погиб один человек

В Астрахани один мужчина погиб, другой попал в реанимацию после обрушения балкона. Как пишут местные СМИ, астраханцы подрались на балконе, и конструкция 1967 года не выдержала.

«Днем 17 ноября 2019 года двое знакомых, один из которых житель Ставрополья, находились на балконе четвертого этажа дома по улице Яблочкова Ленинского района города Астрахани. В результате обрушения балкона мужчины упали с высоты четвертого этажа», — сообщили в астраханском управлении Следственного комитета.

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Обоих пострадавших госпитализировали. Утром 18 ноября один из них, 39-летний мужчина, скончался. Второй пострадавший, которому 36 лет, остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В пресс-службе СК сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе оценивается работа управляющей компании, на балансе которой числится дом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Ast-news.ru, перед обрушением оба мужчины выпивали алкогольные напитки на балконе. Потом они поссорились и начали драться. Это и могло стать причиной обрушения балкона.