Происшествия 19 мая 2023, 12:22 Балкон загорелся в многоэтажном доме в Краснодаре

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Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме в городе Краснодаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пламя охватило балкон многоэтажки по улице Есенина. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, из горящего здания спасатели эвакуировали 30 жильцов.

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Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 20 сотрудников МЧС.