Эксклюзив 22 июля 2023, 22:56 Балкон загорелся в квартире многоэтажки в Бибирево, один человек погиб Источник «360»: человек погиб в результате горения балкона в многоэтажке Бибирево РИА «Новости»

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Один человек погиб из-за возгорания на балконе в квартире многоэтажного дома в Бибирево по Шенкурскому проезду. Горели квартира и балкон на восьмом этаже жилого здания, сообщил «360» источник в экстренных службах.

В службу спасения позвонили жильцы квартиры на девятом этаже жилого здания. В квартире находился лежачий больной. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире, уточнил источник.

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Пожарные с помощью спасательных устройств спасли двух человек из квартиры этажом выше. Один из них — в тяжелом состоянии, он передан медикам. Всего же из подъезда многоквартирного дома спасены четыре человека.

При тушении пожара в квартире на восьмом этаже было обнаружено тело погибшего человека, добавил источник «360».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области загорелся склад макулатуры в Аксае. Огонь быстро распространился на площади в две, а потом и 2,5 тысячи квадратных метров.