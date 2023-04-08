08 апреля 2023, 20:12
Балкон загорелся на девятом этаже дома на юго-востоке Москвы
Источник «360»: пламя охватило балкон в многоэтажке в Москве
В Юго-Восточном административном округе Москвы случился пожар. Как сообщил источник «360», в квартире одного из многоэтажных домов загорелся балкон.
Пожар произошел в доме № 75 на улице Гурьянова. В квартире на девятом этаже огонь охватил балкон и частично комнату. Из окна валил черный густой дым. По данным источника, в квартире могут находиться пенсионеры. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на месте возгорания уже работают пожарные.
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«Наше подразделение уже находится по данному адресу, осуществляет тушение. Сведений о пострадавших с места не поступало», — отметили в министерстве.
Возгорание удалось локализовать. Предварительно, площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров. Обстоятельства случившегося выясняются.
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