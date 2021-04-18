Балкон вместе с пенсионеркой обрушился в Волгограде

Пожилая женщина тяжело пострадала в результате обрушения балкона многоквартирного дома в Ворошиловском районе Волгограда. Проверку по факту ЧП на улице Рабоче-Крестьянская начала региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в воскресенье утром 64-летняя пенсионерка вышла на балкон своей квартиры на четвертом этаже. Внезапно он рухнул на балкон квартиры этажом ниже. В этот момент там никого не было. Травмы получила только эта женщина. Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Накануне на Московском проспекте в Петербурге у одного из зданий отвалился фрагмент лепнины и рухнул прямо на двухлетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу, где поместили в реанимацию.