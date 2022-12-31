Эксклюзив 31 декабря 2022, 22:52 Балкон в Москве загорелся после запуска петарды — источник Источник «360»: после запуска петарды в ЮАО загорелся балкон жилого дома Pixabay

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Вечером 31 декабря на Гурьевском проезде в Москве случился пожар. Запущенная с земли петарда угодила на балкон жилого дома 35/58. Помещение охватил огонь, на место отправились пожарные, сообщил источник «360».

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пламя охватило балкон квартиры на седьмом этаже панельного 12-этажного дома. Оценив обстановку, сотрудники МЧС решили потушить пламя с земли. Спустя несколько минут с возгоранием справились. Информации о пострадавших нет.