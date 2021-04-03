Балкон с женщиной обрушился в Сызрани

Балкон вместе с женщиной рухнул в одном из жилых домов в Сызрани. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Следователи уже начали проводить проверку.

«Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации ведомства, балкон обрушился на третьем этаже в многоквартирном доме 2 апреля. В это время на балконе стояла женщина, которая упала на один этаж ниже. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас пациентке оказывают помощь медики.

Правоохранители продолжают устанавливать все причины обрушения балкона. После завершения проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.