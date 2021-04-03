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    03 апреля 2021, 00:08

    Балкон с женщиной обрушился в Сызрани

    Дарья Бунякова

    Балкон вместе с женщиной рухнул в одном из жилых домов в Сызрани. Пострадавшую доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Следователи уже начали проводить проверку.

    Балкон с женщиной обрушился в Сызрани

    «Следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

    По информации ведомства, балкон обрушился на третьем этаже в многоквартирном доме 2 апреля. В это время на балконе стояла женщина, которая упала на один этаж ниже. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас пациентке оказывают помощь медики.

    Правоохранители продолжают устанавливать все причины обрушения балкона. После завершения проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.