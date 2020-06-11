Балкон рухнул на газовую трубу в Петербурге

По данным свидетелей, в доме на третьем этаже балкон немного разрушен, из-за чего провисает прямо над газовой трубой. На месте работают газовая служба «Газпром», Межрегионгаз, МЧС и полиция.

Спасатели спилили ограждение и разбирали разрушенную конструкцию балкона. Она подбила газовую трубу, поэтому подачу газа приостановили.