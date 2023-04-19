Происшествия 19 апреля 2023, 12:34 Балкон на 10-м этаже дома загорелся на улице Родионова в Химках Валерия Ерофеева

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Сегодня в 09:20 на улице Родионова в Химках произошел пожар. В 17-этажном доме загорелся балкон квартиры на 10-м этаже.

«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение деревянной обшивки балкона площадью шесть квадратных метров», — уточнили в экстренных службах.

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До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе два ребенка. Огонь потушили за 15 минут. На месте работали 11 огнеборцев на трех спецмашинах.

Причина пожара, информация о возможных погибших и пострадавших уточняются. Огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

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