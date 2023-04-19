19 апреля 2023, 12:34
Балкон на 10-м этаже дома загорелся на улице Родионова в Химках
Сегодня в 09:20 на улице Родионова в Химках произошел пожар. В 17-этажном доме загорелся балкон квартиры на 10-м этаже.
«Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение деревянной обшивки балкона площадью шесть квадратных метров», — уточнили в экстренных службах.
Реклама
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек, в том числе два ребенка. Огонь потушили за 15 минут. На месте работали 11 огнеборцев на трех спецмашинах.
Причина пожара, информация о возможных погибших и пострадавших уточняются. Огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Пожары
Химки
Реклама
Реклама