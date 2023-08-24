Происшествия 24 августа 2023, 16:56 Балкон квартиры загорелся во Фрунзенском районе Петербурга. Спасатели эвакуировали троих человек

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Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели потушили пожар в квартире на Будапештской улице. О случившемся стало известно вечером в среду, 23 августа, написал Piter.TV.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, до приезда пожарных полностью выгорел балкон площадью восемь квадратных метров. Спасатели вывели из опасной зоны троих человек.

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Информации о пострадавших не поступало.