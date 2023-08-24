24 августа 2023, 16:56
Балкон квартиры загорелся во Фрунзенском районе Петербурга. Спасатели эвакуировали троих человек
Во Фрунзенском районе Петербурга спасатели потушили пожар в квартире на Будапештской улице. О случившемся стало известно вечером в среду, 23 августа, написал Piter.TV.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, до приезда пожарных полностью выгорел балкон площадью восемь квадратных метров. Спасатели вывели из опасной зоны троих человек.
Реклама
Информации о пострадавших не поступало.
Санкт-Петербург
Пожары
Реклама
Реклама