23 июня 2023, 13:39
Балкон дома рухнул на автомобили в Центральном районе Петербурга
ЧП с балконом, который рухнул прямо на припаркованные автомобили в Центральном районе Петербурга, случилось в ночь на 23 июня. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал Mash на Мойке.
Случай произошел на улице Рубинштейна в доме Довлатова. По словам очевидцев, куски каменного балкона разлетелись по асфальту. Утром местные жители убирали двор.
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Погибших и пострадавших в результата инцидента нет.
Санкт-Петербург
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