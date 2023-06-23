Происшествия 23 июня 2023, 13:39 Балкон дома рухнул на автомобили в Центральном районе Петербурга

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ЧП с балконом, который рухнул прямо на припаркованные автомобили в Центральном районе Петербурга, случилось в ночь на 23 июня. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на Telegram-канал Mash на Мойке.

Случай произошел на улице Рубинштейна в доме Довлатова. По словам очевидцев, куски каменного балкона разлетелись по асфальту. Утром местные жители убирали двор.

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Погибших и пострадавших в результата инцидента нет.