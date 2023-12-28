Происшествия 28 декабря 2023, 13:11 Балкер под флагом Панамы подорвался на украинском зерновом маршруте в Черном море ВСУ: в Черном море подорвался гражданский балкер под флагом Панамы Силы обороны Украины / Telegram

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Следовавший по альтернативному зерновому пути балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море. Пострадали два моряка, сообщили Силы обороны юга Украины в своем Telegram-канале.

«В Черном море произошел подрыв на <…> морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», — объявили военные.

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На верхней палубе начался пожар. Пострадали два моряка, им оказали помощь прибывшие с берега украинские медики. Одному потребовалась госпитализация. Судно потеряло ход и управление, и капитан решил оставить его на мели. Спустя время отправили буксиры, чтобы доставить балкер в порт.

Специализированное судно для перевозки грузов насыпью шло по созданному Украиной альтернативному маршруту, который открыли после прекращения зерновой сделки. Первые иностранные корабли пустили по нему в сентябре.