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    18 марта 2022, 01:41

    Балка придавила электросварщика в Тюмени

    В Тюмениэлектросварщип получил травмы из-за упавшей на него балки

    Дарья Морозова

    Электросварщика придавило балкой в Тюмени. Об этом сообщил сайт «Вслух.ру» со ссылкой на Госинспекцию труда региона.

    По данным издания «Ямал-медиа», он вместе с другими сотрудниками должен был разобрать здание и отремонтировать балки. В результате одна из них упала на мужчину.

    Его освободили и вызвали скорую помощь. У пострадавшего зафиксирована черепно-мозговая травма. Теперь его работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение техники безопасности.