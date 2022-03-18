Балка придавила электросварщика в Тюмени

Электросварщика придавило балкой в Тюмени. Об этом сообщил сайт «Вслух.ру» со ссылкой на Госинспекцию труда региона.

По данным издания «Ямал-медиа», он вместе с другими сотрудниками должен был разобрать здание и отремонтировать балки. В результате одна из них упала на мужчину.

Его освободили и вызвали скорую помощь. У пострадавшего зафиксирована черепно-мозговая травма. Теперь его работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение техники безопасности.