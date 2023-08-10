Происшествия 10 августа 2023, 09:12 Балицкий заявил о минимум 10 покушениях на его жизнь Врио главы Запорожской области Балицкий рассказал о 10 покушениях на его жизнь РИА «Новости»

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На жизнь временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого совершили более 10 покушений. Атаки уже стали системными, рассказал он РИА «Новости».

«Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали», — признался Балицкий.

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Он добавил, что его также пытались «покупать», запугивать, называли предателем, ему угрожали. Врио главы региона отметил, что это «смешно»: нет смысла угрожать человеку, который уже «встал на этот путь» и живет интересами своего народа и родины. Он добавил, что его малая родина — Мелитополь, где он родился в семье офицера и откуда ушел в военное училище.

Евгений Балицкий отметил, что обвинения в предательстве поступали даже от тех, кого он когда-то считал друзьями. Таким людям он напоминал, что в 1982 году присягнул на верность советскому народу, а дважды давать присягу бессмысленно — это как «два раза жениться и каждый раз обещать, что будешь верным». Люди, которые служат своей родине, «русскому миру», никого не предавали, зато тем, кто «носит чужие звезды» и идет в бой с чужим оружием, стоит задуматься, за это ли воевали их деды, подытожил Балицкий.