Происшествия 28 ноября 2023, 16:51 Балерина Волочкова заявила, что в шоке от новости о смерти ее экс-бойфренда в СИЗО

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Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Life прокомментировала сообщение о смерти бывшего возлюбленного в камере «Матросской тишины».

Звезда рассказала, что их роман с Сергеем был мимолетным и ограничился лишь 18 днями на Мальдивах. По возвращению они сразу расстались, но на дружеской ноте.

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«Это ужас какой-то. Я в шоке, такой позитивный был человек», — сказала Анастасия Волочкова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший возлюбленный Волочковой, которого обвиняют в жестоком избиении супруги, скончался в камере «Матросской тишины». Однако позже адвокат Бенхин назвал эту информацию фейком.

Напомним, после расставания с Волочковой мужчина нашел другую возлюбленную и женился на ней. Однако после одной из ссор он серьезно избил супругу и сбежал. В мае его задержали.

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