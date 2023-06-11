Происшествия 11 июня 2023, 10:23 Балерина Мариинки рассказала подробности распыления баллончика во время спектакля Балерина Скорик поделилась ощущениями после ЧП с перцовым баллончиком в Мариинке РИА «Новости»

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Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала о ЧП с распылением перцового баллончика в зале прямо во время балета «Лебединое озеро». В комментарии 78.ru артистка заявила, что пары вещества распространились и на сцену.

У балерин газ вызвал проблемы с дыханием, подчеркнула Скорик. По ее словам, коллеги сначала разошлись по гримеркам. Однако на выступлении в конечном итоге это не сказалось.

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«Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — подчеркнула балерина.

Скорик добавила, что ее лично поразило, что такое в принципе могло произойти в Санкт-Петербурге. Но на нарушителей порядка балерина не держит зла.

«Под конец рабочей недели у дебоширки могли просто сдать нервы», — предположила она.

ЧП с перцовым баллончиком произошло 10 июня во время спектакля «Лебединое озеро». Одна из зрительниц поссорилась с соседями по креслам. Во время конфликта женщина не придумала ничего лучше, чем распылить опасное вещество.