Балерина труппы Большого театра, предположительно, пыталась свести счеты с жизнью в Москве. По информации СМИ, причиной попытки самоубийства могла стать ее ссора с возлюбленным.

Подробностями поделился Telegram-канал 112. По его данным, девушку обнаружили в квартире в Леонтьевском переулке. Танцовщицу удалось спасти, сейчас ее жизни ничего не угрожает, за ее здоровьем наблюдают медики. Предположительно, незадолго до попытки самоубийства балерина серьезно разругалась со своим молодым человеком.

По информации Пятого канала, в полицию обратился сам возлюбленный артистки. Балерина прислала ему сообщение о том, что собирается покончить с собой. Он решил действовать незамедлительно и помог спасти девушку.

По одной из версий, решиться на необдуманный поступок балерина могла после того, как узнала о беременности. РЕН ТВ сообщает, что избранник артистки мог негативно воспринять от нее такую новость — и этим сильно ее расстроить. Но официальных подробностей пока не приводится.