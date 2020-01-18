Балашихинская больница оказывает помощь отравившимся из пансионата в Реутове

В пансионате для пожилых людей в Реутове произошло массовое отравление. Около 10 человек почувствовали недомогание после вечернего приема пищи.

Как сообщили в подмосковном минздраве, девять человек госпитализировали в Балашихинскую областную больницу. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести с положительной динамикой.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном доме престарелых произошло массовое отравление. Четыре женщины и пять мужчин в возрасте от 57 до 95 лет почувствовали признаки отравления утром 18 января. Их увезли в больницы с подозрением на гастроэнтерит. Причины отравления устанавливаются.