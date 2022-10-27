Балаклавская ТЭС продолжила работать в обычном режиме после атаки дрона | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 11:57 Балаклавская ТЭС продолжила работать в обычном режиме после атаки дрона Телеканал «Звезда»: атака беспилотника не повлияла на работу Балаклавской ТЭС РИА "Новости"

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Сотрудники Балаклавской ТЭС самостоятельно потушили пожар, который вспыхнул на объекте после атаки беспилотника. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По данным канала, основной удар пришелся по главному корпусу здания, где находится трансформатор. В момент налета он был на профилактике и не работал. С возгоранием справились работники ТЭС до приезда спасателей.

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В настоящее время ТЭС продолжает работу в обычном режиме. Снаружи станции никаких следов повреждений или следов возгорания нет.

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Об атаке на станцию ранее сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, трансформатор получил минимальные повреждения. Никто из персонала не пострадал.

Губернатор обратил внимание, что серьезных последствий от атаки дрона помогли избежать меры безопасности. БПЛА сбили средства радиолокационной защиты, поэтому он рухнул на неработающий трансформатор, не достигнув главной цели, сообщило РИА ФАН.