Байкеры потушили загоревшийся грузовик в Нижегородской области

Кабина припаркованного грузовика загорелась на заправке в Нижегородской области. Пятеро байкеров потушили огонь. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Один из участников происшествия по имени Павел рассказал, что он с компанией друзей собирался ехать в Муром на празднование Дня города. Мужчины находились на заправке и увидели возгорание.

«Один из нас вдруг заметил, что из машины дым клубами валит. Он сразу закричал и мы подорвались все вместе тушить фуру, потому что как еще можно было отреагировать?» — рассказал Павел.

Потом к ним присоединились сотрудники заправки и некоторые очевидцы. К моменту приезда пожарных огонь уже потушили. Кабина грузовика полностью выгорела, а водитель получил ожог руки, но обошлось без жертв.