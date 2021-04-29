Байкер загорелся после ДТП в Волгограде

Байкер загорелся в Волгограде после падения на мотоцикле. Авария произошла на пересечении улиц имени 39-й Гвардейской Дивизии и Первой Продольной. После ДТП мотоцикл вспыхнул, а вместе с ним и водитель.

Видео спасения загоревшегося мотоциклиста опубликовали в паблике «Волгоград» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что после падения у мотоцикла вспыхнул бензобак. Пламя мгновенно перебросилось на водителя.

Мужчина отбежал на пешеходную часть и начал кататься по земле, пытаясь погасить пламя. Несколько проезжавших мимо автомобилистов бросились ему на помощь. Один из них дал байкеру кусок ткани, чтобы сбить пламя. Затем горящий мотоцикл потушили с помощью огнетушителей. На место также были вызваны сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Подписчики паблика пишут, что 45-летнего байкера с ожогами доставили в больницу.