Происшествия 03 сентября 2023, 18:26 Байкер загорелся после ДТП с фургоном в Екатеринбурге Мотоциклист в Екатеринбурге влетел в фургон и загорелся РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мотоциклист получил ожоги во время серьезного ДТП в Екатеринбурге. Как уточнил портал E1, байкер на полной скорости столкнулся с фургоном.

Журналисты опубликовали кадры с видеорегистратора, на которые попали последствия аварии — одного из мотоциклистов выбросило из седла, второй оказался под загоревшимся транспортным средством. Из-под пылающего мотоцикла мужчину вытащили очевидцы.

Реклама

Свидетели аварии сообщили порталу, что водитель фургона не заметил мотоцикл, так как выезжал с придомовой территории. Теперь обстоятельства случившегося устанавливает местная ГИБДД.

Ранее в Алапаевске в горящей машине погибли двое пассажиров, девушка и подросток. По данным правоохранителей, водитель, 30-летняя женщина, превысила скорость на дороге, потеряла управление автомобилем и врезалась в дерево.