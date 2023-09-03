03 сентября 2023, 18:26
Байкер загорелся после ДТП с фургоном в Екатеринбурге
Мотоциклист в Екатеринбурге влетел в фургон и загорелся
Мотоциклист получил ожоги во время серьезного ДТП в Екатеринбурге. Как уточнил портал E1, байкер на полной скорости столкнулся с фургоном.
Журналисты опубликовали кадры с видеорегистратора, на которые попали последствия аварии — одного из мотоциклистов выбросило из седла, второй оказался под загоревшимся транспортным средством. Из-под пылающего мотоцикла мужчину вытащили очевидцы.
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Свидетели аварии сообщили порталу, что водитель фургона не заметил мотоцикл, так как выезжал с придомовой территории. Теперь обстоятельства случившегося устанавливает местная ГИБДД.
Ранее в Алапаевске в горящей машине погибли двое пассажиров, девушка и подросток. По данным правоохранителей, водитель, 30-летняя женщина, превысила скорость на дороге, потеряла управление автомобилем и врезалась в дерево.
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