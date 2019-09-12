Байкер взлетел в воздух после столкновении с легковушкой в Тольятти. Видео

Авария произошла 11 сентября на пересечении улиц 50 лет Октября и Победы.

На опубликованных кадрах с камеры видеорегистратора, видно, как Kia Sportage выполнял поворот налево. В этот момент мотоциклист на скорости влетает в легковой автомобиль.

В результате байкер не удержался, перелетел через машину и упал рядом с пешеходной дорожкой. Вокруг него разлетелись детали мотоцикла. По словам очевидцев, иномарка после случившегося продолжила движение и врезалась в светофор.

Мотоциклист выжил, однако получил серьезные травмы: перелом бедра, ребер, лодыжки, СГМ, а также есть подозрение на пневмоторакс. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель иномарки. Он не уступил мотоциклисту дорогу. Сейчас полицейские устанавливают причины и детали произошедшего.