28 июня 2023, 10:59
Байкер врезался в BMW в центре Москвы и упал на пешехода
Госавтоинспекция Москвы: мотоциклист и пешеход пострадали в ДТП с BMW на Трубной площади
Мотоциклист врезался в автомобиль BMW на Трубной площади в центре Москвы. В результате ДТП байкера отпросило на пешехода, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
По данным ведомства, мотоциклист проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. От удара байкера отбросило на пешеходный переход. Он упал на мужчину, который в это время переходил дорогу. Дептранс Москвы показал видео с моментом аварии.
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В результате случившегося водитель мотоцикла и пешеход получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии после наезда такси в центре Москвы.
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ДТП
Москва 2023
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