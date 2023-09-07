Происшествия 07 сентября 2023, 15:16 Байкер сбил женщину с ребенком на юге Москвы ГИБДД Москвы: на Кировоградской улице мотоциклист сбил женщину с ребенком

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В Южном округе столицы два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП. На улице Кировоградской водитель мотоцикла сбил двух пешеходов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что 7 сентября водитель, управляя мотоциклом, сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. Пострадавших с травмами увезли в больницу. Информации об их состоянии пока нет. На место ДТП прибыли автоинспекторы, которые установят все обстоятельства произошедшего.

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На днях в районе Митино на северо-западе Москвы водитель автомобиля сбил ребенка. ДТП произошло во дворе жилого дома.

Ранее автомобиль каршеринга врезался в автобус на северо-востоке Москвы. В результате аварии получили травмы взрослый и шестилетний ребенок. Однако в больницу ехать они отказались. Еще у одной женщины диагностировали перелом ключицы, ее увезли в больницу.