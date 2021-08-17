Байкер сбил насмерть пешехода на набережной в Москве

Два человека попали под колеса мотоцикла на Русаковской набережной Москвы. ЧП произошло на нерегулируемом переходе, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Мотоцикл сбил людей в районе дома 1А на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход погиб, водитель мотоцикла пострадал. На месте работают оперативные службы города, уточнили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, байкер, вероятно, не заметил людей из-за притормозившей машины и на полном ходу продолжил движение. Сбив пешеходов, он еще протащил их несколько метров по асфальту.

После ЧП один из сбитых людей погиб, уточнил источник телеканала. Второй пострадавший и сам байкер были доставлены в больницу. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают также сотрудники дорожной полиции.