Происшествия 24 июля 2023, 12:46 Байкер погиб в ДТП с легковушкой на юго-востоке Москвы Дептранс Москвы: мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой на Рязанском проспекте

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На Рязанском проспекте в Москве неподалеку от дома № 86/1 столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве добавили, что на место аварии сразу прибыли городские оперативные службы. Сейчас автоинспекторы и следователи устанавливают полную картину случившегося.

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В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель мотоцикла ехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai. От полученных травм байкер умер в машине скорой помощи.

В дептрансе показали видеоролик с моментом столкновения. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в белый легковой автомобиль. В ведомстве добавили, что движение в районе ДТП затруднено и попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее водитель мопеда попал под колеса грузовика на западе Москвы. В результате ДТП 20-летнего мопедиста увезли в медужреждение.