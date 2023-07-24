24 июля 2023, 12:46
Байкер погиб в ДТП с легковушкой на юго-востоке Москвы
Дептранс Москвы: мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой на Рязанском проспекте
На Рязанском проспекте в Москве неподалеку от дома № 86/1 столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
В ведомстве добавили, что на место аварии сразу прибыли городские оперативные службы. Сейчас автоинспекторы и следователи устанавливают полную картину случившегося.
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В пресс-службе столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель мотоцикла ехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai. От полученных травм байкер умер в машине скорой помощи.
В дептрансе показали видеоролик с моментом столкновения. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в белый легковой автомобиль. В ведомстве добавили, что движение в районе ДТП затруднено и попросили выбирать альтернативные маршруты.
Ранее водитель мопеда попал под колеса грузовика на западе Москвы. В результате ДТП 20-летнего мопедиста увезли в медужреждение.
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