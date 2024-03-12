12 марта 2024, 10:54
Байкер погиб в ДТП на Кубани спустя день после покупки мотоцикла
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Ейске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.
Согласно предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла Yamaha превысил скорость и врезался в автобус, который следовал впереди. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.
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Известно, что транспортное средство байкер приобрел за день до трагедии. Организована проверка.
Мотоциклы
ДТП
Краснодарский край
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