Происшествия 12 марта 2024, 10:54 Байкер погиб в ДТП на Кубани спустя день после покупки мотоцикла

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Ейске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, 34-летний водитель мотоцикла Yamaha превысил скорость и врезался в автобус, который следовал впереди. Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь.

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Известно, что транспортное средство байкер приобрел за день до трагедии. Организована проверка.