07 мая 2020, 20:42
Байкер погиб после столкновения с легковушкой в Петербурге
В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием мотоциклиста и иномарки Daewoo Nexia. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, авария произошла накануне в Московском районе. Отмечается, что водитель легковушки, выполняя разворот, не заметил мотоциклиста, несущегося на большой скорости. В результате столкновения байкер скончался на месте. Водитель авто получил травмы. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.