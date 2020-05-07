    07 мая 2020, 20:42

    Байкер погиб после столкновения с легковушкой в Петербурге

    Артур Блянихов

    В Санкт-Петербурге зафиксировано ДТП с участием мотоциклиста и иномарки Daewoo Nexia. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По данным информагентства, авария произошла накануне в Московском районе. Отмечается, что водитель легковушки, выполняя разворот, не заметил мотоциклиста, несущегося на большой скорости. В результате столкновения байкер скончался на месте. Водитель авто получил травмы. Его доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.