Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области | 360°

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Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

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Серьезное ДТП произошло в Вельском районе Архангельской области. Там столкнулись автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщил портал Allnw.ru со ссылкой на пресс-центр Управления МВД России по Архангельской области.

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Авария случилась на 27-м километре автодороги Вельск — Шангалы 23 сентября. Водитель 1941 года рождения за рулем мотоцикла отказался уступать дорогу водителю иномарки на перекрестке. В результате транспортные средства столкнулись. Пенсионер получил серьезные травмы. Он погиб на месте происшествия, передал «Патрульный Петербурга».

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