Байдену сообщили о захвате синагоги в Техасе

Президенту США Джо Байдену поступил доклад о ситуации с захватом заложников в синагоге в Техасе. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Высокопоставленные представители команды, занимающейся вопросами нацбезопасности, находятся в контакте с руководством федеральных правоохранительных органов», — написала она.

Также за ситуацией следят в офисе Министерства по делам диаспоры Израиля. Там находятся не связи с еврейской общиной в Техасе. Об этом рассказал в Twitter руководитель министерства Нахман Шай.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина взял в заложники прихожан синагоги Бет Израиль в городе Колливилль, штат Техас. Это произошло во время утренней службы. Захвачены три прихожанина и раввин, сообщил источник ABC News. Мужчина утверждает, что при себе он имеет взрывное устройство. На место происшествия направлены переговорщики ФБР.

По информации телеканала, мужчина требует освобождения своей сестры Аафии Сиддики. Она осуждена за терроризм и связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России).

Женщина признана виновной в нападении и покушении на убийство солдата США в 2010 году. Она приговорена к 86 годам лишения свободы и находится под стражей на бывшей базе Военно-воздушных сил США Карсвелл.

О пострадавших в результате захвата не сообщается. По словам мэра Далласа Эрика Джонсона, все синагоги в городе возьмут под охрану.