Байден заявил, что в Калифорнии началось стихийное бедствие

Крупный природный пожар произошел в Калифорнии. В связи с этим президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата по восстановлению в районах, пострадавших от пожара «Калдор», — сказано в заявлении.

Теперь обращаться к федеральному финансированию могут власти штата, органы местного самоуправления и даже представители некоторых частных некоммерческих организаций. Полученные деньги можно использовать на аварийные работы, ремонт или замену поврежденных объектов.