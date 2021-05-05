Багдад заявил об атаке на нефтяные месторождения

Несколько сотрудников службы безопасности погибли и пострадали на севере Ирака из-за атаки на нефтяные месторождения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство нефти страны.

Атаку совершили на месторождение Бай-Хасан в провинции Киркук, где занимаются нефтедобычей. Неизвестные подорвали две скважины нефти, что привело к возгоранию. Огонь на одной из скважин оперативно потушили, на другой борьба с пламенем все еще продолжается.

Профильное ведомство пообещало приложить все усилия для обеспечения работы нефтяного сектора в стране без перебоя, добавил «Взгляд».