Бабушка ударила ребенка, заступившись за внука в Петербурге

В Санкт-Петербурге пожилая женщина вмешалась в конфликт подростков на детской площадке. Заступаясь за своего внука, бабушка ударила обидчика по голове. Дело дошло до полиции. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне вечером в медучреждение для осмотра обратился 11-летний мальчик. По его словам, на детской площадке по адресу улица Окраинная, дом № 9 его ударила по голове женщина, которая вмешалась в конфликт между ним и его сверстником.

Какие конкретно повреждения получил подросток, не уточняется. Но его отпустили домой после осмотра. Через некоторое время в полицию обратился отец пострадавшего.

«По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка, вмешавшаяся в возникший между мальчиками конфликт. В настоящее время полиция проверяет указанную информацию», — сказали в ведомстве.

Пресс-служба опубликовала видео с камер наблюдения. На них видно, как три подростка спокойно сидят на лавочке. Их лица даже не были друг другу повернуты. Через секунду около них появилась женщина в голубой куртке. Она сделала резкое движение в сторону одного мальчика. Вероятно, она что-то ему еще говорила, так как пенсионерка эмоционально жестикулировала.