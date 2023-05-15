Происшествия 15 мая 2023, 20:26 Бабушка убитой на Кубани девушки-аниматора умерла после похорон внучки Бабушка убитой на Кубани Татьяны Мостыко умерла через три дня после похорон внучки Freepik

Читать 360tv в

Бабушка убитой в Краснодарском крае девушки-аниматора Татьяны Мостыко умерла спустя три дня после похорон внучки. Об этом сообщила мать Татьяны в группе поиска, которую создали после пропажи аниматоров.

Надежда Плешкова рассказала, что ее мама умерла 11 мая, похоронили ее 13 мая.

Реклама

«С одного горя переключилась на другое. После похорон уснула, проснулась, думала — дурной сон приснился. Нет. Может, я рано проснулась? Нет», — написала женщина.

Надежда Плешкова посоветовала беречь близких и любить их, пока они живы. Неравнодушные люди выразили сочувствие Надежде и ее семье.

Аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко 28 апреля возвращались домой с мероприятия по трассе М-4 «Дон». Вблизи станицы Березанской Выселковского района у них пробило колесо, тогда Кирилл последний раз выходил на связь со своей женой. Машину аниматоров нашли в лесополосе 1 мая. Тело девушки обнаружили на следующий день, на место указали подозреваемые в убийстве.