    04 марта 2020, 13:35

    Бабушка погибшего малыша ответила на отказ Египта признать терактом крушение самолета над Синаем

    Ольга Ситникова

    Елена Громова, бабушка десятимесячного пассажира лайнера А321, отреагировала на нежелание Египта признать крушение самолета «Когалымавиа» терактом. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Громова уточнила, что египетские власти выбрали такую позицию с самого начала. Аэропорт в Шарм-эль-Шейхе до сих пор не предоставил записи камер видеонаблюдения и бортовых самописцев с самолета.

    Женщина уточнила, что семья погибшего малыша и мамы не подавала денежных исков.

    «Для нас это неважно. Не на том акцент», — пояснила она.

    Громова призвала обратить внимание на расследование трагедии, о котором родственники жертв крушения не знают ничего.

    «Они (египетские власти — прим. ред.), к сожалению, очень неохотно идут на контакт с нашим Следственным комитетом. В самом начале египетская сторона обещала нам камеры видеонаблюдения из зоны вылета аэропорта, когда наши шли на посадку. Вроде как они изначально обещали, но, к сожалению, воз и ныне там. Как, впрочем, и расшифровку бортовых самописцев, насколько мне известно, тоже не предоставили. В общем, абсолютно никаких подвижек», — заметила бабушка.

    Она добавила, что до сих пор не может забыть страшное событие.

    «Очень печально. Очень больно за детей погибших наших, очень. Эта боль каждый день с нами. Не то что каждый день, а каждую минуту, каждый час. На протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные — это просто страшно. Такая резонансная катастрофа — и пятый год никаких подвижек», — подчеркнула Громова.

    Ранее в 2015 году самолет авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синаем. Апелляционный суд Каира принял решения по искам семей погибших. На заседании происшествие назвали аварией, а не терактом.