Бабушка погибшего малыша ответила на отказ Египта признать терактом крушение самолета над Синаем

Громова уточнила, что египетские власти выбрали такую позицию с самого начала. Аэропорт в Шарм-эль-Шейхе до сих пор не предоставил записи камер видеонаблюдения и бортовых самописцев с самолета.

Женщина уточнила, что семья погибшего малыша и мамы не подавала денежных исков.

«Для нас это неважно. Не на том акцент», — пояснила она.

Громова призвала обратить внимание на расследование трагедии, о котором родственники жертв крушения не знают ничего.

«Они (египетские власти — прим. ред.), к сожалению, очень неохотно идут на контакт с нашим Следственным комитетом. В самом начале египетская сторона обещала нам камеры видеонаблюдения из зоны вылета аэропорта, когда наши шли на посадку. Вроде как они изначально обещали, но, к сожалению, воз и ныне там. Как, впрочем, и расшифровку бортовых самописцев, насколько мне известно, тоже не предоставили. В общем, абсолютно никаких подвижек», — заметила бабушка.

Она добавила, что до сих пор не может забыть страшное событие.

«Очень печально. Очень больно за детей погибших наших, очень. Эта боль каждый день с нами. Не то что каждый день, а каждую минуту, каждый час. На протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные — это просто страшно. Такая резонансная катастрофа — и пятый год никаких подвижек», — подчеркнула Громова.

Ранее в 2015 году самолет авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение над Синаем. Апелляционный суд Каира принял решения по искам семей погибших. На заседании происшествие назвали аварией, а не терактом.