Бабушка нижегородского стрелка умерла в больнице

В ведомстве уточнили, что получили информацию о смерти пациентки из администрации Клинической больницы имени Семашко. Женщина скончалась сегодня, в 10:45.

«Полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», — подчеркнули в Минздраве.

Стрельбу на остановке общественного транспорта в деревне Большеорловское устроил 18-летний житель Нижнего Новгорода. Он пришел с ружьем, из которого застрелил трех человек, еще трех, в том числе свою бабушку, он ранил. На следующий день труп предполагаемого стрелка нашли в лесополосе недалеко от деревни.

Общее количество его жертв увеличилось до четырех. В больнице остается еще один раненый. Двоих пациентов врачи уже выписали.

Следственное управление СК России по Нижегородской области завело уголовное дело по признакам, попадающим под статью «Убийство двух и более лиц». По словам тех, кто знал самого юношу и его родителей, семья была очень порядочной.