Бабушка начала оформление опеки над девочкой из Казани, которую мать избивала на камеру

Пострадавшая от рук нетрезвой матери маленькая девочка из Казани может остаться только с бабушкой. Сейчас женщина оформляет над ребенком опеку. В беседе с «360» она отметила, что не готова возвращать внучку невестке или сыну.

По словам собеседницы «360», отцу девочка не нужна. Он возмущался, что в Сети появилось видео с избиением, и встал на защиту своей жены. Поэтому бабушка решила, что ребенка надо спасать.

«Я все сделаю, чтобы внучка в их руки снова не попала. Может быть, дальше они изменят свое поведение. Но сейчас точно нет. Я чем смогу помогу. Сейчас оформляю опеку, чтобы внучка больше этого не видела», — заявила бабушка избитой девочки.

Бабушка призналась, что это она написала заявление в полицию на свою невестку. Оставить без внимания издевательства над внучкой она не смогла. От сына за такое решение она получила множество оскорблений. Хотя сам на защиту дочери он не встал.

Я обратилась в полицию, написала на нее заявление, что она избивает. А он в тот момент где-то ездил. То есть ребенок был в опасности бабушка избитой девочки.

Женщина отметила, что внучка до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. Она пояснила, что приходу родных ребенок радуется, но душевная травма может остаться с ней на всю жизнь. Бабушка согласилась, что с родителями внучке будет лучше, но для этого они должны сильно измениться.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что окончательное решение о судьбе девочки примут органы опеки. Ни мама, ни отец девочки родительских прав пока не лишены.

«Мы со своей стороны сделаем все возможное. Но одно дело — сбор документов и техническое сопровождение, но окончательное решение принимают органы опеки, ориентируясь только на интересы ребенка», — пояснила Волынец.

Она добавила, что если процесс затянется, то девочка может остаться в больнице на все это время.

В социальных сетях и СМИ разошелся ролик, на котором нетрезвая жительница Казани издевалась над своей годовалой дочерью. Против матери завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание. По решению суда женщину отправили в СИЗО, а ребенка передали медикам. По словам бабушки пострадавшей девочки, невестка вымещала на ребенке злость за поведение своего мужа.