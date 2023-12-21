Происшествия 21 декабря 2023, 03:50 Бабушка и внуки сгорели заживо во время пожара в Ростовской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожилая женщина и двое детей трех и шести лет погибли при пожаре в частном доме в Батайске. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Приехавшие на вызов спасатели успели вынести из огня еще одну женщину и восьмилетнего ребенка. Возгорание произошло в частном доме на улице Тургенева.

Реклама

В ведомстве отметили, что уже к полуночи пожар ликвидировали. На месте работали 36 спасателей и 13 единиц техники. Причины пожара уже выясняют.

Ранее один человек пострадал при пожаре в коммунальной квартире в Василеостровском районе Петербурга.

В Москве спасатели выезжали в ЖК «Кленовые аллеи», где загорелась квартира на четвертом этаже. Никто не пострадал, а возгорание устранили благодаря бдительным соседям, своевременно вызвавших экстренные службы.

Еще один крупный пожар охватил деревянный дом на улице Игарской в Салехарде ЯНАО. Пламя распространилось на площади около 100 квадратных метров. Жильцов эвакуировали. По предварительным данным, травмы получил один человек.