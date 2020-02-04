Бабушка и трое детей погибли при пожаре в Кузбассе

Частный дом сгорел в кузбасском Гурьевске. В момент пожара в здании находились бабушка и трое школьников. Все они погибли.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону, все случилось в ночь на 4 февраля. Женщина отправилась на работу в ночную смену, а 12-летнюю дочь и 11-летнего сына оставила ночевать с 69-летней бабушкой. К ним в гости пришла 11-летняя соседка. Дети и пенсионерка спали, когда на кухне начался пожар. Соседи, увидев огонь, вызвали МЧС.

Приехавшие спасатели обнаружили в одной из комнат бездыханные тела пожилой женщины и троих школьников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Специалисты проведут экспертизы для установления причин смерти жертв, а также для определения причин пожара. По предварительной версии, причиной случившегося стало замыкание электропроводки. Следователи узнали, что семья считалась полной и благополучной. На каких-либо учетах не состояла.