Бабушка и ребенок погибли из-за пожара в Иркутской области

По информации «Свободной прессы», очаг возгорания находился в квартире дома на Октябрьской улице. Сообщение о пожаре поступило около пяти утра.

«Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: восьмилетнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть», — уточнил источник.

Пожарные тушили огонь полчаса. Мать погибшего мальчика спасли.