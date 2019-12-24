24 декабря 2019, 12:56
Бабушка и ребенок погибли из-за пожара в Иркутской области
Пожар случился в городе Тулун Иркутской области. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По информации «Свободной прессы», очаг возгорания находился в квартире дома на Октябрьской улице. Сообщение о пожаре поступило около пяти утра.
«Войдя в горящую квартиру, в плотном дыму огнеборцы обнаружили двух человек: восьмилетнего мальчика и 86-летнюю бабушку. Врачи бригады скорой помощи констатировали их смерть», — уточнил источник.
Пожарные тушили огонь полчаса. Мать погибшего мальчика спасли.