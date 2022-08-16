Бабушка и двое внуков погибли в пожаре в Ярославской области

Серьезный пожар произошел в СНТ «Дивеевские дачи» рядом с деревней Мишнево Некрасовского района Ярославской области. Там загорелась баня. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

В момент происшествия двое детей девяти и 12-ти лет спали на мансардном этаже бани. Их бабушка, заметив огонь, побежала спасать внуков. Однако выбраться из здания пострадавшим не удалось. Известно, что дети приехали погостить к родственникам из Саратова.

Тушением пожара занимались 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».