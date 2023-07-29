Происшествия 29 июля 2023, 07:29 Бабушка, дедушка и внучка погибли при пожаре в Красноярском крае МЧС: три человека погибли при пожаре в Дзержинском районе Красноярского края Пресс-служба Следственного комитета

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Тела трех человек — двух взрослых и ребенка — обнаружили на месте пожара в поселке Дзержинское Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС. Погибшие — 57-летняя женщина, ее 76-летний муж и их 14-летняя внучка, уточнили в СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По предварительным данным, семья отравилась угарным газом.

Пресс-служба МЧС

Спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме около полуночи. Его удалось локализовать в 00:30, окончательно потушить — около 02:00. К борьбе с огнем привлекли 12 человек и четыре спецмашины.

Пресс-служба Следственного комитета

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). По предварительной информации следствия, в доме произошло замыкание электропроводки. Очаг возгорания находился на веранде дома, в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель. Пожарных вызвали соседи.

Следователи осмотрели место случившегося, назначили судебные экспертизы для установления точной причины пожара и смерти людей. Расследование продолжается. Санкция по статье — до четырех лет лишения свободы.