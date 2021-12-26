Бабушка 9 часов провела в застрявшем лифте в Ленобласти

Пожилая жительница Всеволожского района Ленинградской области застряла в лифте и провела в нем не менее девяти часов. Бабушка, которой исполнилось 90 лет, с 13:50 до 22:20 находилась в замкнутом пространстве. Как она сама рассказала, впервые она вызвала оператора около 14:30.

«Я вошла в лифт, включила кнопку, а он не идет. Через каждые полчаса звонила диспетчеру, а мне в ответ: „Ждите, ждите, ждите“ Там и бы ночевала, если бы не вышла. <…> Стучала в дверь, люди мимо ходили, но никто не отвечал», — посетовала бабушка.

Диспетчер отвечал бабушке, что помощь в пути, но специалисты не приезжали. По словам потерпевшей, в последний раз она связывалась с оператором в 10 часов вечера. Заключенная в лифте жительница призналась, что в заточении у нее повысилось давление.

«Я там и песни пела, и стихи читала, что-то мурлыкала под нос», — с иронией вспоминает жительница. Она говорит, что больные коленки доставляли большие неудобства, так как в лифте сесть было некуда.

«Мама пошла гулять, а потом ее долго не было. Пошли на поиски, обежали все ее дорожки, сходили в парк. Разделились, пошли в разные стороны, никого не нашли. Потом подавали объявление в соцсети, были звонки, мол, ее видели там и там. Поиски были безрезультатными», — рассказала «360» ее дочь Елена Терняева. Она добавила, что намерена обращаться с заявлением в прокуратуру, так как это событие расценивает как «оставление человека в опасности».

«Мы платим огромные деньги, а за что? Люди халатно относятся к своей работе! Как можно так наплевательски отнестись к человеку и не оказать помощь? А если ребенок или школьник застрял?» — добавила вторая дочь Людмила Сидорова. По ее словам, они платят за лифт не менее 200 рублей в месяц.

По словам родственников бабушки, жильцы постоянно испытывают проблемы с лифтом, хотя ему всего пару лет. После произошедшего родственники провели эксперимент и попробовали дозвониться из лифта диспетчеру. Специалист плохо их слышал, что указывает, возможно, на проблемы с микрофоном.