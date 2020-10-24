facebook_pixel
    24 октября 2020, 19:49

    АЗС загорелась в Чечне. Видео

    Алена Макаренко

    АЗС загорелась в городе Аргуне в Чечне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Загорелась одна из пяти цистерн. Информация о происшествии появилась 24 октября, в 18:10.

    Пожарные тушат возгорание, а также защищают соседние резервуары и соседние строения. На место происшествия выехали силы и средства ГУ МЧС России по Чеченской Республике по повышенному рангу. С пламенем борются 55 человек и восемь единиц техники.

    Все окружающее пространство заволокло дымом, к небу тянутся языки пламени.

    Ранее в аэропорту Шереметьево загорелся тягач. Он находился на стоянке № 93.