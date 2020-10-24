24 октября 2020, 19:49
АЗС загорелась в Чечне. Видео
АЗС загорелась в городе Аргуне в Чечне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Загорелась одна из пяти цистерн. Информация о происшествии появилась 24 октября, в 18:10.
Пожарные тушат возгорание, а также защищают соседние резервуары и соседние строения. На место происшествия выехали силы и средства ГУ МЧС России по Чеченской Республике по повышенному рангу. С пламенем борются 55 человек и восемь единиц техники.
Все окружающее пространство заволокло дымом, к небу тянутся языки пламени.
Ранее в аэропорту Шереметьево загорелся тягач. Он находился на стоянке № 93.