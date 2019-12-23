АЗС полыхает в Чечне. Загорелись четыре цистерны с бензином

Крупный пожар произошел на АЗС в станице Червленая в Чечне. Огонь охватил четыре цистерны с бензином. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Сотрудниками пожарной службы была проведена работа по тушению и защите соседних емкостей — огонь мог распространится еще на две цистерны, в одной из которых находился бензин, в другой — газ. В общей сложности на автозаправочной станции находится шесть емкостей со взрывоопасными веществами.

Видео: МЧС

Для тушения пожара от МЧС было привлечено 30 человек и шесть единиц специальной техники. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

По словам начальника службы пожаротушения Главного управления МЧС России по ЧР Рустама Арсанукаева, сообщение о пожаре поступило на пульт в 18:19.

«По прибытию было установлено, что горят четыре емкости из шести. Силы и средства были сосредоточены на охлаждения не горящих резервуаров. В последующем была совершена пенная атака, пожар был успешно ликвидирован. Погибших и пострадавших на данном пожаре нет», — сообщил Арсанукаев.

Видео: МЧС

В 20:25 открытое горение на АЗС было локализовано. В 20:40 пожар был полностью ликвидирован. Пожарные сумели не допустить перехода огня на оставшиеся две цистерны с топливом. По данным ведомства, спасателями был предотвращен взрыв.