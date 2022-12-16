Происшествия 16 декабря 2022, 04:59 Азербайджанский боец MMA скончался после нападения в Германии Азербайджанский боец MMA Вугар Бахшиев был убит в Германии "ВКонтакте"

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Неизвестный мужчина во Франкфурте совершил вооруженное нападение на азербайджанского бойца ММА Вугара Бахшиева, в результате чего спортсмен скончался, сообщил Sputnik.

Правоохранительные органы Германии задержали убийцу, им оказался 40-летний мужчина. Информация о его гражданстве не приводится. Полиция проводит следственные мероприятия. Мотив совершенного преступления пока неизвестен.

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Вугару Бахшиеву было 37 лет, он выступал в организации Integra Fighting Championshup. В этой ассоциации боец становился чемпионом.

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Ранее сообщалось, что мужчина в Дрездене открыл стрельбу и убил человека. Полиция задержала нападавшего — гражданина Германии.